發生不幸的陳家今天上午在新竹市生命園區辦理告別式，場面哀戚。（陳育賢攝）

發生不幸的陳家今天上午在新竹市生命園區辦理告別式，陳家大兒子啜泣著說「媽媽一路好走，我愛妳」，場面哀戚。（陳育賢攝）

親友寫上弔唁卡片掛在花上。（陳育賢攝）

發生在本月15日晚間、新竹市正義輪胎行遭次子陳彥翔縱火造成8名親人死亡案，陳家26日上午辦理告別式，陳家大兒子啜泣著說「媽媽一路好走，我愛妳」、家屬哽咽呼喊「要牽好孩子們」、「孩子們要乖乖哦，沒有痛苦、不要害怕」…，現場人士無不鼻酸，場面哀戚。

發生不幸的陳家今天上午在新竹市生命園區辦理告別式，市府民政處、社會處等多個單位全力協助辦理，讓陳家在最大的禮廳「景行廳」舉行，還在廳外廣場布置粉色大愛心，親友則寫上弔唁卡片掛在花上。

涉嫌縱火的陳家次子陳彥翔因自己也受有嗆傷與灼傷，經送醫救治，目前還在加護病房觀察，陳嫌已拔管可自主呼吸，不過今天並未出席告別式，據了解，檢警要待陳彥翔完全恢復健康才製作筆錄，釐清全案。

陳家家祭在今天上午8時舉行，陳家大兒子哽咽的哭喊「媽媽一路好走，我愛妳」、「老婆我是老公，希望來生妳還能當我老婆。」聞者無不鼻酸。

也有家屬哭著呼喊，「要牽好孩子們」、「孩子們要乖乖，不痛了、不要害怕哦」、「希望壞人要得到懲罰」…，場面極其哀傷。

而陳家小女兒的外籍男友在公祭時也在友人的陪伴到會場致哀、送女友最後一程；副市長沈慧虹也到場上香致意、關心家屬。

市府民政處指出，在火警發生後，市府除了開特例於羽化館開放設置靈堂、讓家屬在羽化館過夜，也以重大特殊事由減免殯葬設施使用規費18萬5000元。

原本市府也協助往生者在火化後進納骨塔安靈，不過，家屬因有人購買生前契約，市府尊重家屬的選擇。

社會處指出，為表達關心，市府提供家屬慰問金與救助金，也提供家屬緊急生活物資等生活上的協助，如假牙裝置、修摩托車、手機停話及相關證件補辦等，為讓家屬及親友治喪期間安心處理相關喪葬事宜，市府也提供住宿及交通資源。