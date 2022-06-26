賴清德日前才傳出當面問陳建仁申請入黨並參選總統的事情，隨即被發現他的嫡系人馬已經開始高掛與賴清德合照「信賴台灣」的競選看板，顯示賴清德對參選大位具強烈企圖心！

根據《中評網》報導，賴清德嫡系台南市議員參選人，包括台南市東區蔡筱薇、南區安平區呂維胤與永康區朱正軒都認為賴清德是今年「最強助選母雞」。

原本民進黨已提名黃偉哲參選台南市長，多位黨籍市議員提名人也紛紛掛起與黃偉哲合照的看板。不過現在傳出有部分參選人獨樹一格，率先高掛與副總統賴清德的合照看板，希望藉由賴在台南的高人氣，打贏年底的選戰。

台南市東區議員參選人蔡筱薇掛出與賴清德的「信賴台灣」文宣看板。（圖／蔡筱薇服務處提供、中評社）

蔡筱薇表示，23日在東區多地掛上全新與賴清德合體的競選看板，「信賴台灣、堅定向前」醒目訴求，吸引支持者與許多民眾高度關注，有選民認為這合體新訴求帶給大家感動、奮起的力量。

呂維胤說，率先在台南市區掛上「信賴台灣」看板，希望藉由賴的正氣團結本土勢力，打贏年底選戰。

台南市南區安平區議員參選人呂維胤掛出與賴清德的“信賴台灣”文宣看板。（圖／呂維胤服務處提供、中評社）

台南市永康區議員參選人朱正軒掛出與賴清德的「信賴台灣」文宣看板。（圖／朱正軒服務處提供、中評社）

朱正軒則認為，蔡英文與賴清德以壯大台灣為優先要務，希望民眾不分政黨認同、都能信賴台灣，藉由相同國族情感而凝聚。