Jason Kokrak appears to have been disqualified for hitting his second shot on his last hole 44 yards over the green into spectators on the road, then just gotten in his car and driven off to join the LIV tour without even submitting a scorecard. Growing the game! pic.twitter.com/GvpTZ0yFNv — Nathan Hubbard (@NathanCHubbard) June 24, 2022

美國高球選手科克拉克（Jason Kokrak）在旅行者錦標賽演出令人錯愕的一幕，他在次輪第9洞距離洞口42碼的一桿打得太用力，一路越過果嶺飛到觀眾席去了（87碼）。科克拉克的反應居然是直接跳上車回家，沒交卡就揚長而去，被大賽判定為失格（DQ）！

先前不斷有傳言科克拉克要前往投靠LIV，《今日美國》指出，如果這就是他告別PGA的最後一桿， 稱得上是一個「史詩級的退場」。早在LIV成形之前，科克拉克就已經接受沙烏地高球的贊助，加上近來幾位美國名將跳槽，科克拉克被認為是下一人。

科克拉克目前排名世界第33，生涯在PGA累積超過2000萬美元獎金（新台幣5.9億）。今年初他坦承正在與LIV洽談，希望盡可能大撈一筆然後在44歲退休（現在37歲）陪伴孩子成長。PGA要打得好才有獎金，處於拓荒時期的LIV則是直接用大紅包挖角球員，讓他們只要移籍就可現賺一筆。

根據當天與科克拉克同組的人說，科克拉克並不知道最後那一桿打出界，他擔心找球要花很多時間，耽誤後面其他人的比賽，因此果斷放棄，反正他已經確定無法晉級。所以整件事也可能是誤會，「這不是他PGA生涯的退場一桿。」