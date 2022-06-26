美國高球選手科克拉克（Jason Kokrak）在旅行者錦標賽演出令人錯愕的一幕，他在次輪第9洞距離洞口42碼的一桿打得太用力，一路越過果嶺飛到觀眾席去了（87碼）。科克拉克的反應居然是直接跳上車回家，沒交卡就揚長而去，被大賽判定為失格（DQ）！
先前不斷有傳言科克拉克要前往投靠LIV，《今日美國》指出，如果這就是他告別PGA的最後一桿， 稱得上是一個「史詩級的退場」。早在LIV成形之前，科克拉克就已經接受沙烏地高球的贊助，加上近來幾位美國名將跳槽，科克拉克被認為是下一人。
科克拉克目前排名世界第33，生涯在PGA累積超過2000萬美元獎金（新台幣5.9億）。今年初他坦承正在與LIV洽談，希望盡可能大撈一筆然後在44歲退休（現在37歲）陪伴孩子成長。PGA要打得好才有獎金，處於拓荒時期的LIV則是直接用大紅包挖角球員，讓他們只要移籍就可現賺一筆。
根據當天與科克拉克同組的人說，科克拉克並不知道最後那一桿打出界，他擔心找球要花很多時間，耽誤後面其他人的比賽，因此果斷放棄，反正他已經確定無法晉級。所以整件事也可能是誤會，「這不是他PGA生涯的退場一桿。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。