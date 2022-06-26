「電音天后」謝金燕日前擔任台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（PLG）年度總冠軍系列賽G3開唱嘉賓，除了賣力勁歌熱舞，炒熱現場氣氛，造型也驚豔全場，她手臂滿滿刺青圖案，更是增添霸氣女神氣場，網友就好奇「刺青是真的嗎？」還釣出謝金燕親自解答，同時，也大方公開獨門逆齡祕訣。

謝金燕23日晚間現身台北和平籃球館，賣力勁歌熱舞、炒熱全場氣氛，而當謝金燕脫下披風，立刻露出手臂上一整片刺青圖案，謝金燕對全新風格相當滿意，直呼：「是不是很不一樣，So cool（好酷）」，不過，就有網友好奇問：「姐姐的刺青是真的嗎？」還釣出謝金燕親民表示，她很喜歡這組刺青圖案，「整隻手臂真的具好抗（巨好看），但姐沒有勇氣刺青，而且還這麼大片，用貼的過過癮。」

謝金燕回應手臂刺青真相。（圖／取材自謝金燕 Instagram）

同時，謝金燕大方公開獨門逆齡祕訣，透露她在家從來不穿寬鬆的衣服，還「全身鏡四處放」，隨時觀察多出來的贅肉、多買穿起來逼死人的衣服，謝金燕更表示，她24小時縮小腹睡覺，飲食方面，吃東西7分飽就停、把胃口養小、不喝含糖飲料，不熬夜並維持運動習慣。

最後，謝金燕也提到，減肥真的太痛苦，她寧願選擇自律，認為這是一種信念和習慣，「自律會帶你走健康的路到達目的地，如果要說對自己夠狠，不如說自己夠堅持，因為自律保持著狀態，不需減肥的日子」。

謝金燕公開獨門逆齡祕訣。（圖／取材自謝金燕 Instagram）