日前中國大陸以藥物殘留為由片面暫停我石斑魚輸入，農委會祭出4億新台幣救石斑，並呼籲國人力挺。學者表示，市場單一化轉成多元化是必然，養殖物種應跟隨市場需求訂單而生產，而非生產了才開始找市場。

海洋大學養殖學系特聘教授冉繁華接受本報專訪表示，無論是鳳梨到這次的石斑，這些都不是突發型的農業事件，石斑魚在今年也已經是第2次，我們最重要的就是加速整個產業的調整。

冉繁華指出，綜觀整個農業生產，任何國家從市場單一化轉成多元化已是趨勢，調節也是如此，農委會近年在農漁業密集地區設立冷鏈物流中心，這是相當重要的做法，因為台灣加工廠越來越少，相關生物離水前如何能最快進入冷凍並加工處理，這些都會是民眾對食安的基本要求。

他說，冷凍加工的好處是可以快速進入市場，也可以作為庫存調整，然而從這次石斑魚事件可看出，養殖物種須因應市場訂單而生產，而不是生產了才找市場，否則就會面臨主要外銷市場中斷的危機。

至於如何危機變轉機？冉繁華說，應該透過計劃性做養殖物種的調整，台灣石斑魚的生產量和面積都在往下降，這些就是調整，但漁民還是要活，建議可輔導這些漁民轉養白蝦和草蝦。

冉繁華解釋，國人1年吃的蝦約6萬噸，但台灣本土養殖的草蝦、白蝦、泰國蝦卻不超過1.5萬噸，也就是1年超過5萬噸的蝦依賴進口，我們可以先針對國內市場需求來供給，如果養不好就應該投入技術來改進，以支撐漁民。

冉繁華舉例，護國神山台積電有許多對手，例如因特爾說可以做出比台積電更好的晶片，對此台積電不做任何評論，因為台積電知道，唯有透過不斷研發和調整，產業才能永續；農業也是如此，要真的能走出國門，就要不斷研發調整，如何不再過度依賴單一市場，這是當務之急。