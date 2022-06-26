上海市衛健委今（26日）早通報，昨（25日）0—24時，無新增本土確診病例和無症狀感染者，這是上海連續第2天通報本土零新增。

近一周以來，隨著海南、山東、安徽、江蘇等越來越多的省份和城市對上海旅居史出發人員的政策進行了調整。

目前有多地已經對上海出發的人員進行了按照所屬街道進行風險劃分，過去14天或7天內無中高風險街道旅居史的街道（鎮）已經被列入了低風險街道，在進入當地後可以按照低風險地區人員進行流動。

部分省市如海南、山東、甘肅蘭州、山西的太原和晉中平遙等，對上海的低風險地區出行人士徹底取消了隔離措施。

不過，據上觀新聞報導，大陸各地向國務院用戶端報備的政策和實際執行仍有一定的差異，大多數城市需要48小時核酸，多數城市需要提前報備，提前報備的時間從1天到3天不等。從上海出發的人員，一定要向當地街道社區或酒店瞭解實際的執行情況後再訂票動身。