湯立於移民署訓練中心柔道場演練綜合逮捕術。（移民署提供）

移民署移民官張秀雯、湯立分別在2019年、2021年考取移民署特考，其中張更是當年的榜首，他們都是「新住民二代」，也都說「自己的父母飄洋過海來台灣打拼，使他們更體會異鄉人的心情，未來要以自身才學服務更多新住民」。

報考越南組的張秀雯，從小看著媽媽獨自扛起家計，從未聽到任何怨言，並勉勵她「若有能力千萬別吝於幫助別人。」就讀外語大學應用語文學系期間，2度前往越南實習，讓她有了報考移民特考的念頭，準備考試時，她將越南單字寫在手心反覆背誦，僅利用一年時間便成為當年榜首。

英語組的湯立，去年從中央警察大學畢業，身材高挑戴著粗框眼鏡，個性忠厚內斂，在求學過程中便積極參加移民署許多活動，例如「新住民火炬計畫」、「新住民子女培訓營」及申請「新二代獎助學金」。他深受移民署新二代培力計畫政策的照顧，希望成為駐外的移民官回饋社會。

北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署業務層面廣泛，不僅涵括移民服務、入出境查驗、國境人流管理等，也有全球駐外秘書在海外服務，許多新二代具有多元文化背景及語言專才，正是移民署所需專業人才。