半導體類股占台股市值大，向來是台股盤面重要支柱，航運也是近期市場上最夯的族群，看準這兩大族群的避險需求，期交所推出的「半導體30期貨」及「航運期貨」將在6月27日正式上市。

俄烏戰爭及美國升息雙重壓力，半導體類股今年以來持續重挫，最能代表整體半導體類股的「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」已由1月份5,629.63點高點跌至6月20日4,037.15點，短期間震盪幅度近1,592點。

為滿足交易人對半導體類股相關商品市場避險需求，期交所推出「半導體30期貨」，交易標的為「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」，成分股為上市及上櫃半導體類股市值前30大股票，可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及精確避險管道，且本商品適用夜盤交易，有利交易人因應ADR國際市場行情變化操作。

航運類股投資熱絡連帶「臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」也大幅震盪，近一年由2021年7月386.46點下跌至同年10月197.6點，跌幅近半；近半年由2022年3月293.69點持續下挫至6月20日219.32點。

交所上市之「航運期貨」，標的指數為「臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，且前3大成分股及權重時有輪動，值此市場多變之際，可提供交易人更精準的整體航運產業交易機會及風險管理工具。

半導體30期貨及航運期貨契約乘數分別為每點新臺幣50元、1,000元，依5月底指數收盤水準4,577.97點、268.26點換算，契約規模分別為新臺幣23萬元及27萬元，此外半導體30期貨及航運期貨原始保證金每口分別為1.5萬元及2.6萬元，交易人可以較低資金成本進行避險及交易。