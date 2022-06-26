一名女子小希（化名）與女子阿斐（化名）結婚，卻發現阿斐竟有小三，經常與該位小三出遊，同住飯店並發生性行為，均讓她精神痛苦，遂提告向小三求償60萬元。苗栗地院審結，判小三侵權屬實，須賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，小希主張於2020年9月間與阿斐登記結婚，婚前已交往10餘年，但邱姓女子明知阿斐已婚，卻仍於今年2月起與阿斐交往，同遊共宿且發生性行為，她知情後便於同年3月間與阿斐離婚，但邱女侵害她的配偶權，導致她承受巨大精神痛苦，需要服藥才能入睡，遂向邱女求償60萬元精神撫慰金。

對此，邱女辯稱，她於今年2月6日透過交友軟體認識阿斐，但阿斐稱自己為單身，兩人才開始以朋友身分聊天，進而交往且共宿，但並未發生性行為，她是直到接到小希的電話，才得知阿斐仍有伴侶。

苗栗地院法官勘驗證據，發現邱女在同年2月21日就得知阿斐是有配偶之人，卻仍維持交往關係直到同年3月14日，期間共同出遊，還住在同個房間中，明顯已逾越一般交往關係，侵害小希的配偶權情節重大，認為求償有理，審酌後判邱女須賠償小希10萬元為適當。可上訴。