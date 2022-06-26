國內出現首例猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，到底染上猴痘有多可怕，內科主治醫師姜冠宇表示，最新研究指出，猴痘患者除了長皮疹，還會出現肛門周圍和陰莖潰瘍、直腸疼痛，其中直腸疼痛是痛到無法肛門指診、坐下，連大便、睡覺都有問題。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，《新英格蘭醫學雜誌期刊》15日發表最新一篇猴痘患者診治經過的病例報告，指出美國麻州一名31歲男性有梅毒病史，也因為伴侶關係持續進行HIV（愛滋病毒）預防治療，住院前9天發現肛門有腫塊「邊緣隆起而堅實」，隨即肛門腫塊發展成潰瘍、有惡臭分泌物，且整個直腸疼痛，痛到無法肛門指診、坐下，也影響睡眠、排便，一開始在診所使用盤尼西林G和皰疹抗病毒藥物valcyclovir治療都沒有效果。

姜冠宇指出，之後病人出現發燒、畏寒、發汗，雙側腹股溝腫脹，在住院前幾天，陰莖也出現無痛性潰瘍，四肢長出散發性水皰病變，充滿透明液體並且周圍有紅斑，但是不多，全身胸背手腳只有12處，男子最終受不了而去大型醫院感染科門診就醫，不過該病人就是直腸肛門嚴重而已，口腔倒是沒有病灶。

姜冠宇表示，患者入院後持續使用皰疹抗病毒藥物治療，但性病相關檢驗全部陰性，抽血結果白血球也正常，一度懷疑是單純疱疹病毒或其他性病，直到英國安全衛生局的報告警示，很多猴痘病人沒有非洲旅遊史、不在疫區，且發生在男男性行為者身上居多，才驚覺男子可能是染上猴痘。

至於猴痘傳染方式，姜冠宇表示，染猴痘的病人在出現症狀時就具有傳染性，通過直接接觸病灶或間接接觸用過的污染物進入皮膚或黏膜破裂處，也可以在長時間面對面接觸後的呼吸道飛沫傳播，常見於家庭傳播。提醒與猴痘確診者接觸的21天內，應監測所有接觸者的症狀，包含發燒、畏寒、淋巴結腫大和皮疹。

姜冠宇表示，現在猴痘病毒有兩個不同分支，剛果盆地進化枝在中非流行，病死率高達11%，西非分支相對不太嚴重，病死率小於3%，而美國這名患者是感染西非進化枝，在住院後第9天病灶全部結痂脫落，因不具傳染性已出院回家。姜冠宇提醒高風險接觸者，可使用牛痘預防接種、或天花猴痘預防接種，對於中等風險的接觸者也可以考慮。