據「河北公安」微信公眾號消息，昨天（6月25日）下午，河北省公安廳召開全省公安機關視頻會議，就貫徹落實公安部統一部署，深入開展夏季治安打擊整治「百日行動」，統籌推進維護國家政治安全、嚴打突出犯罪、嚴治亂點亂象、嚴查案件線索、嚴控重點部位、嚴格規範執法等進行全面部署。副省長、省公安廳黨委書記、廳長劉文璽出席會議。

會議要求，全省公安機關要提升政治站位，統一思想認識。開展夏季治安打擊整治「百日行動」是公安部黨委基於當前安全穩定形勢和夏季治安特點作出的重大部署，全省公安機關要在省委、省政府和公安部的堅強領導下，認真貫徹落實公安部黨委提出的「八個強化」重要舉措，堅決扛起重大政治責任，牢固樹立底線思維、極限思維、逆向思維，以細緻精緻極致的工作作風，以「時時放心不下」的責任感、緊迫感，從嚴從實從細做好維護安全穩定各項工作，為做好黨的二十大安保維穩工作奠定堅實基礎。

會議強調，全省公安機關要聚焦重點關鍵，切實提升打擊質效。緊盯為非作惡、欺壓群眾、擾亂破壞社會生活秩序、經濟秩序的涉黑涉惡犯罪，聚眾鬥毆、強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、組織賣淫、強迫賣淫、開設賭場、故意損壞財物等涉惡渣痞犯罪，侵害未成年人、婦女、老年人合法權益的違法犯罪，電信網絡詐騙等多發侵財犯罪等打擊重點，緊盯治安問題突出的重點區域重點場所，出重拳、施重典、零容忍，確保取得紮紮實實的打擊整治成效，切實提升人民群眾的安全感。

會議要求，要最大限度把警力擺上街面，沈入社區，提高見警率和管事率。特別要針對夏季治安特點，加強重點部位、區域的夜間巡控，給人間「煙火氣」裝上「安全閥」。要以打擊整治槍爆違法犯罪專項行動為牽引，著力抓好公共安全風險隱患排查整治。堅持安全隱患與疫情風險「雙過濾」，堅決維護人民群眾生命財產安全。

會議提出，全省公安機關要以警務工作規範化、程序化、制度化為抓手，建立健全覆蓋各領域、貫穿全流程的機制規範，進一步規範執法行為、進一步明晰工作流程、進一步提升工作質效、進一步嚴明紀律作風，唱響真抓實幹主旋律，回應人民群眾新期待。