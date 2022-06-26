屏東自救石斑！潘孟安轟農委會無作為 蘇貞昌否認：陳吉仲非常賣力

行政院長蘇貞昌26日上午赴新北市瑞芳參訪永聯物流開發台北園區，受訪時談到屏東縣長潘孟安認為屏東自救石斑，轟農委會沒有作為，蘇揆未正面回應，僅表示農委會主委陳吉仲非常賣力，日前才與他一起直播煮石斑魚。

另一方面，經濟部27日將召開電價審議委員會，據瞭解台電已提出數個版本的電價案供審議會討論，漲幅自5％、8％到10％不等。對於審議會是否會將工業電價及一般電價分開討論，以及漲價幅度等問題，蘇貞昌上午表示，受到疫情及戰爭影響，台電發電的原料成本負擔很沉重。怎麼讓供電永續、怎麼讓民生、怎麼拚經濟，政府都會全方位來考量。而電價審議委員會也會從方方面面來做最審慎的評估、最好的考量，我們尊重。

關於警政署長陳家欽請辭，繼任的警政署長是否已經決定。蘇貞昌表示，警政署長陳家欽勞苦功高，提出退休申請後，已經在作業中。至於新任署長人選，只要一確定，就會對外界公布。