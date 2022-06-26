疫情指揮中心24日公布國內首例猴痘個案，引發民眾憂心，皮膚科醫師蔡逸姍將猴痘病程及症狀畫出來，強調猴痘患者需結痂掉完，才不具傳染力。另外林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰也表示，除密切接觸已感染病毒的人或動物外，感染者會碰觸到的物品也要特別注意，因為猴痘病毒的DNA在物體表面上非常穩定，尤其是家中的毛巾或床單，因和確診者大面積接觸，傳染風險最高。

蔡逸姍近日於個人臉書粉專指出，猴痘為新興傳染病，是人畜共通及人傳人的疾病，患者需結痂掉完，才不具傳染力，傳染途徑為密切接觸受感染的人、動物或是被病毒汙染的物品。

蔡逸姍親手繪圖解釋，感染猴痘的潛伏期為7至14天，在明顯發病前，可能會出現發燒、疲倦、頭痛、虛弱、咳嗽及喉嚨痛，以及淋巴結腫大等前驅症狀，確診1至2天後，皮膚開始出現病灶，通常從臉部蔓延到身體其他部位，最快24小時內會遍布全身。紅疹進程變化依序為平的紅疹、凸起、水泡、膿疱，最終結痂脫落。

蔡逸姍親手繪圖解釋，感染猴痘的潛伏期為7至14天，在明顯發病前，可能會出現發燒、疲倦、頭痛、虛弱、咳嗽及喉嚨痛，甚至是淋巴結腫大等前驅症狀。（圖／翻攝自蔡逸姍臉書粉專）

吳昌騰昨（25）日也在臉書表示，猴痘病毒可感染任何年齡層，若皮膚表層有損傷，接觸病毒就有可能感染。另外，病毒也可能透過呼吸道、眼睛、鼻子和嘴巴進入人體。

吳昌騰提醒，除密切接觸已感染病毒的人或動物外，感染者碰觸的物品也要特別注意，因為猴痘病毒的DNA在物體表面上非常穩定，尤其是感染者的衣服、毛巾或床上用品等，因和確診者大面積接觸，傳播疾病風險最高。