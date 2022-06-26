中共二十大召開在即，但近日卻出現多起重大治安事件，其中包括引起全大陸輿論關注的「唐山打人事件」。對此，大陸全國公安機關展開夏季治安打擊整治的「百日行動」，重要任務包括強化政治安全措施，並強調社會面管控等相關治安作為。

據「中國警察網」報導，「百日行動」動員部署會昨（25）日召開，強調重拳打擊突出違法犯罪，大力整治社會治安問題，攻堅化解各類安全隱患，堅決維護社會穩定、保障人民安寧，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

會議首先指出，要強化思想認識。「百日行動」是任務所需、形勢所需，以及群眾所需，要依法嚴厲打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪。

會議接著強調，要強化政治安全措施。沒有政治安全就難有人民安全。要嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力各類滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衛國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要牢牢繃緊反恐怖鬥爭這根弦，嚴格落實反恐防恐各項措施。

強化矛盾糾紛排查化解方面，要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，努力將矛盾問題解決在基層、化解在萌芽狀態，並深入推進公安信訪突出問題攻堅化解工作。

違法犯罪打擊治理部分，提及要用硬的拳頭保護婦女、兒童、老年人、殘疾人、中小學生等群體，並剷除黑惡勢力團夥。

此外，要強化社會面管控，會議提到要嚴格落實公安武警聯勤武裝巡邏和快速響應等機制，推行「一村（格）一警」、「兩隊一室」等警務模式，最大限度把警力擺上街面、沉入社區，並嚴管槍支彈藥、危爆物品等。

強化執法能力面，要引導一線民警養成良好的執法習慣，著眼「六穩」、「六保」，堅持寬嚴相濟的刑事司法政策，依法慎用查封、扣押、凍結等強制措施，最大限度減少對企業正常生產經營活動的影響。最後一點，則是強化組織推進。