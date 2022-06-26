集保結算所24日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息4.2元、配股3.4元，合計派利7.6元，並完成7席董事、3席監察人全面改選。會後董事會全體董事一致推選現任總經理朱漢強出任董事長，並聘任景廣俐為代理總經理。

集保結算所2021年合併營收103.22億元、年增達44.55％，首度突破百億關卡。營業利益73.73億元、年增達65.26％，歸屬母公司稅後淨利61.14億元、年增達60.55％，每股盈餘（EPS）14.03元，遠優於前年8.74元，全數改寫歷史新高。

集保結算所董事長林修銘強調，集保將加速腳步，朝開放創新、平台經濟、協助政府政策方向發展，同時因應公司業務多元發展，正規畫長期組織架構，育才、引才。而在發展業務數位化時，亦同步提升資安防禦、精實資安韌性，以維持資本市場穩定運作。

集保結算所表示，林修銘2005年進入公司服務，歷任副總經理、總經理、董事長迄今已任職近17年，在任期間不斷重塑集保結算所企業價值，引進敏捷式開發與數位思維，將數位DNA植入，率領同仁創新、轉型，站在使用者的角度提供服務。

而集保結算所2016年轉投資成立持股56.64％的基富通證券，由林修銘兼任董事長，為亞洲首家由政府主導設立且成功營運的基金網路銷售平台，在肩負公益性的政策使命下，陸續推動好享退、好好退休等專案，提供基金理財教育功能。

基富通證券在林修銘任內順利轉虧為盈，據證交所財報揭露，基富通證券2021年稅後淨利1.36億元、年增達近1.98倍，每股盈餘2.27元，遠優於前年0.76元。總客戶數逾21萬人，總管理資產規模突破800億元創新高，成為國內最大線上基金銷售平台。

而集保結算所新任董事長由總經理朱漢強升任。朱漢強1996年進入集保結算所，歷任主秘、副總經理、總經理已任職26年，證券市場歷練豐富，對公司各項核心業務極為嫻熟，曾督導完成歷時4年的核心業務資訊系統－存託系統改造專案，為未來發展奠定良好根基。

朱漢強擔任集保結算所總經理以來，一方面持續推動數位業務，同時執行好享退與好好退休專案，落實普惠金融。另一方面則強化資安防護與堅實資訊效能，2020年曾率領集保團隊榮獲國家關鍵基礎設施提供者（CIP）團隊特優冠軍，個人榮獲最佳指揮官殊榮。

集保結算所指出，林修銘與朱漢強於公司共事十餘年，對金融市場發展、科技應用趨勢及經營策略均有高度共識和良好合作默契。雖然林修銘將卸任，但創新思維及數位轉型文化已深植集保結算所每一位同仁，相信朱漢強能在此基礎上將公司帶往另一里程碑。