由動漫大師宮崎駿所製作的電影《神隱少女》，上映至今仍受到全球影迷的喜愛，也是不少人心目中的經典之作，近期還被改編成同名舞台劇，在日本各地展開巡演。但沒想到近日劇團移師名古屋準備公演時，卻在開演之際臨時宣布有女星確診取消演出，令全場觀眾相當錯愕也引發民怨。

改編自宮崎駿經典電影《神隱少女》的同名舞台劇，找來了知名女星橋本環奈及上白石萌音輪流飾演女主角「千尋」，以「雙主角」的模式成為舞台特點，在日本各地展開巡演，吸引大批粉絲前來朝聖。25日劇團也移師至愛知縣名古屋市御園座劇院進行公演，但在開演之際，主辦單位臨時宣布取消，並在官網上緊急發出停演通知，透露「因公演關係者出現新冠肺炎陽性反應，因此今日12點與17點兩場公演將中止演出」，而大批已到現場排隊入座的觀眾聞訊後相當錯愕，認為主辦單位應早點公開消息，避免讓人白跑一趟。

飾演女主角「千尋」的橋本環奈事後也立刻在推特上發文，向粉絲們道歉，透露自己也是換好了衣服並畫好妝，準備登台時才得知消息，而她透監控螢幕看到觀眾從興奮的情緒一下變成沮喪，也讓她感到相當心痛，也深感遺憾。

另外，飾演「湯婆婆」一角朴璐美，同樣也在推特上發文認罪，表示自己已在神經質的程度下嚴格執行防疫措施，沒想到最後還是不幸感染的新冠病毒，對此感到相當悲傷與懊悔，現在也正在努力調養身體中，對於前來觀賞舞台劇卻撲空的民眾感到相當抱歉。

為了避免類似的事件再度發生，主辦單位當晚又再度宣布今（26）日的3場公演也全數取消，但他們到7月4日之前仍有10場公演待演出，而接下來的公演也將有可能由另一名飾演「湯婆婆」的演員夏木麻里獨自扛下，讓粉絲們相當擔心。