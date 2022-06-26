知名主持人曾寶儀暢談「與世界對話，發覺最真的自己」，分享自身演藝生涯，期盼為高雄勞工找到工作心價值、擁抱職場新境界。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市勞工局25日在大東文化藝術中心演講廳，邀請知名主持人曾寶儀暢談「與世界對話，發覺最真的自己」。藉由曾寶儀分享自己從幕後走到幕前的演藝生涯，期盼為高雄勞工找到工作心價值、擁抱職場新境界。在後疫情的時代，勞工更需要安定的心，找到職場上的定位。

曾寶儀在演藝圈多年，由幕後工作走向幕前，從主持跨足戲劇演出，近年來開設電影公司擔任製作，在這次的演講中，藉由和勞工直接對話互動，以自身的經驗，分享如何在瞬息萬變的工作環境中，和世界持續不斷地對話，找到最真實的自我，肯定自我、定位自我的價值。

曾寶儀分享表示，人生沒有白走的路，工作是用來體驗這個世界最好的方法，提醒在場與會的民眾反思，在職涯的各階段，是否有善用自己的經歷，作出最好的選擇？是否有找到自己願意投注熱情，用心經營的人生選擇呢？

透過曾寶儀自身的經歷，傳達我們應該要擴充自己的選擇，嘗試不同的工作，並從經驗中找尋不同的收穫，曾寶儀傳達了工作價值的重要性，鼓勵大家多方嘗試，找尋工作的價值。

現場聽眾也紛紛踴躍提出關於工作壓力調適、自我發覺及工作低潮等相關問題與講師進行交流，相信對學習如何活出最真的自我，會有更進一步的體會。

勞工教育生活中心主任林晏瑩指出，近年來受疫情影響，就業市場遭受重大衝擊，許多產業被迫轉型，人才需求必須因應改變，勞工教育生活中心因此規劃「找到工作心價值，擁抱職場新境界」系列活動，期盼協助勞工紓解工作壓力，認識產業變化，增進自我瞭解，重新規劃職涯發展。