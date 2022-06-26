行政院經貿辦今（26）日指出，行政院政務委員鄧振中於近日公務旅途中，在墨西哥發現確診新冠肺炎，將缺席「選擇美國Select USA投資高峰會」。至於外界關注的台美21世紀貿易倡議首次會議是否會取消，官員則強調，「一定會舉行」，但時間仍待公布。

據悉，鄧振中有些微症狀，不至於太嚴重，不過因為在在墨西哥發現確診新冠肺炎，故依相關政府規定，留在原地進行隔離。

經貿辦稍早發布新聞稿表示，「選擇美國Select USA投資高峰會」將改由國發會主委龔明鑫率團。

至於台美21世紀貿易倡議首次會議，原定本周在美國華府舉行，是否如期進行？經貿辦官員說，「會議一定會舉辦，但行程會有些變動」，目前正和美方確認會議時間和形式。對於是否採視訊，以及是否會延期，官員僅表示還在和美方確認。

台美21世紀貿易倡議於6月1日啟動，堪稱台美經貿30年來的重大進展。初步聚焦11個議題談判，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等。並敲定首次會議在華府舉行，屆時可能是跟美國貿易代表戴琪，或是跟其他貿易代表與會，我國代表則是鄧振中。