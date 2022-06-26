猴痘襲台，外界認為衛福部長陳時中應該專注做好指揮官工作，不要想選舉。國民黨台北市長參選人蔣萬安26日表示，指揮中心、陳時中還是要將疫情放在最優先位置，這才是民眾期待的。

蔣萬安今早出席「第17屆鯨神盃」傳統龍舟錦標賽，面對外界認為陳時中應專注疫情，好好擔任指揮官，他表示，看到國內已出現首件猴痘案例，專家也指出一旦進入社區很難斷根，當時看到指揮中心、陳時中都說沒有計畫採購猴痘疫苗，但現在有案例，應該緊急搶購，希望包括指揮中心、陳時中還是要將疫情放在最優先位置，這才是民眾期待的。

至於陳時中民調下滑，綠營高層認為沒有非選不可，蔣萬安指出，不論其他政黨派最後誰出來參選，他就是維持繼定步調跟節奏，一步一腳印爭取民眾的認同，他有信心能夠成為市民朋友最值得信賴的參選人。

此外，面對近期很多國民黨青年轉投北市副市長黃珊珊團隊，蔣萬安說，國民黨內在初選提名過程，本來就需要時間整合，現在相信面對年底選舉，我們一定很有信心併肩作戰，大家在年底發揮團體戰力贏得年底選舉。

傳出國民黨內擬定選戰策略，先打陳時中、再打黃珊珊，蔣萬安強調，他一直念茲在茲思考如何為台北市民爭取最大福祉，這是他一直以來的初衷也會堅持到底，至於選舉過程要打誰，不是他關心的事。