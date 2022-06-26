林心如集演員、歌手、出品人、製作人等多重身分，事業、婚姻兩得意的她，還是凍齡有術的美魔女，日前就曬出近年非常熱門的空中瑜珈影片，好身手的她坐在空中環上，優雅秀倒掛、轉圈等高難度動作，讓46歲身材曲線全曝光。

林心如日前曬出空中瑜珈影片，她身穿黑色運動內衣和貼身褲入鏡，好身手的林心如坐在空中環上，只見她臀部向後靠、身體往前傾，她一腳彎曲、另一腳則優雅地伸長，並用身體穿過空中環，秀出倒掛、轉圈等高難度動作，整個人看起來相當輕盈、毫不費力。

俏麗穿中空裝的林心如，不只大方露蠻腰，運動褲的貼身設計，讓她一雙長腿全都露，林心如不只零贅肉，前凸後翹的身材曲線更是吸睛，同時，她也開心分享空中瑜珈的心得：「空環前一天請勿飲酒 練習當天請不要吃太飽，下來真的有反胃的感覺」。

儘管在空中翻轉讓林心如直呼：「暈慘」，還表示身上都瘀青，不過網友看了都大讚：「美的空環，太厲害了，注意安全！」、「超級厲害的，姿勢很優美，就是一個表演專業舞者」、「那身材真的不像當媽媽了，依然是少女」。

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