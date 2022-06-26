2020年新冠疫情肆虐，今年上半年宅經濟盛行，北市刑警大隊統計，今年1月至6月17日全市共破獲各級毒品案1909件、犯嫌2029人，起獲各級毒品774公斤，其中6起毒品即溶包分裝廠案件，500包以上大量毒品即溶包22件，即時阻斷大量毒品流入市面。

6月26日是聯合國訂定的「國際反毒日」，近年因科技通訊發達，毒品也都過網路展開販售，成為另類「毒品宅經濟」警方表示，凡走過必留下痕跡，網路毒品犯罪並非無法可管，其已成為警察打擊毒品犯罪的重點項目之一。北市統計，去年查獲起共查獲網路販賣毒品共125件，嫌犯168人。

北市警察局長楊源明呼籲，暑假將屆，且疫情逐漸趨緩，提醒父母多留意家中子女生活作息，是否有日夜顛倒、情緒興奮或低落等異常，若家中出現小夾鏈袋、即溶包裝袋等疑似毒品包裝，請立即尋求各地方政府毒品防制中心協助，並通報警方循線追查毒品來源，避免毒品戕害青少年身心。