7歲男童學跆拳道運動防身，與同班學員黃男交情好，黃男前年底騎機車順道接送男童，趁停紅燈時竟伸狼爪撫摸他生殖器，男童年幼不懂拒絕，黃食隨知味，去年初再2度對他脫衣猥褻。黃坦承犯行，與家屬達成和解，法官以對未滿14歲少年強制猥褻罪3罪，判刑1年10月，緩刑4年、受法治教育6場，可上訴。

從事技術員工作的黃男，到才藝班學跆拳道，認識同班學員就讀國小1年級的7歲男童，兩人關係親近，黃有時會順道接送或照料。

2020年12月下旬至2021年1月期間，黃騎機車搭載男童，趁停車等紅燈時，以手伸入男童褲內撫摸生殖器猥褻，男童年幼懵懂，未立刻拒絕。黃男在2021年1月上旬，2度將男童載到他租住處，脫衣猥褻得逞。

男童的兄姊得知後，告知家長，家長質問黃男，他坦承犯行，並道歉，家屬怒告。黃男涉犯對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，法定刑為3年以上、10年以下有期徒刑，黃男與男童父親達成和解，給付和解金，並允諾接受心理治療。

法官審酌，黃男已盡力彌補犯行損害，達成和解並接受欣魯治療 ，且惡性尚非至為重大，酌減其刑，判刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束、受法治教育6場。