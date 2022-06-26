跆拳道國手出身的女星黃雨欣，演出多部膾炙人口的本土劇，跟跆拳道教練劉聰達結婚後，育有兩個可愛女兒，在外帶著選手四處征戰的老公，近來難得返家，不過卻未見他進房間睡覺，讓黃雨欣坦言氣到有點抓狂，不過得知真相後，可說是好氣又好笑。

黃雨欣的老公劉聰達去年帶領19歲跆拳道女將羅嘉翎征戰東京奧運，奪下跆拳道女子57公斤級銅牌的亮眼成績，由於丈夫長時間帶領選手在國外比賽，近來難得返家卻未進房間睡覺，讓她怒氣沖沖表示：「這位在國外流浪很久的男人，再次夜不歸營，陪女兒睡到半夢半醒間，我隱約知道他沒進房睡，說真的其實有點抓狂了」，言語中透露著諸多不滿。

黃雨欣得知老公未進房睡的真相，讓她一度哭笑不得。(黃雨欣臉書)

黃雨欣隔天一早正要去質問老公時，反倒被他劈頭就問：「昨天是誰把門鎖起來的，他X的！害林北在客廳餵蚊子」，得知真相後讓她笑到不行，直呼：「老爸不在女兒已經習慣鎖門保護媽媽了」，這才知道全都是誤會一場。

對此，網友紛紛留言：「回家最遠的距離是已到門口，可大門已被鎖」、「爸比是好男人怕吵醒媽咪孩子只好在客廳睡養蚊子」、「看到最後秒噴笑，可憐的爸爸」、「我笑了。拔拔不能怪女兒，但八八可以敲門」、「天氣又熱有蚊子被鎖在門外，一定爆走」、「原來是小情人為了保護媽媽鎖門，所以爸拔聽到有感動嗎」。