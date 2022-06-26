《亞洲的地獄與幽魂》（殭屍展）25日在台南美術館2館登場，其中殭屍的照片日前就在網路上引起民眾討論，展覽首日吸引6861人入館。國民黨台北市議員張斯綱透露，該展覽來台的資訊曝光後，他就曾請北市文化局和北美館一同討論是否有機會爭取展覽，但礙於檔期問題，台南展覽結束後藝術品馬上就要送回法國了。

張斯綱昨（25）日在臉書表示，《亞洲的地獄與幽魂》特展的主題少見，有逼真的殭屍，加上其中所蘊含的文化價值等，引發了人們對未知世界的想像與好奇，成功吸引許多民眾前往觀賞。他透露，其實早在該展覽宣佈來台展出時，他就覺得主題十分吸引人，因此請了文化局和北美館一同討論，想知道是否能爭取也在台北市進行展出。

可惜的是，與相關單位溝通聯繫後，因為礙於檔期問題，這批藝術品在台南的展期結束後，就要馬上送回法國去，不過張斯綱也說會繼續爭取未來再來台北展出的機會。

《亞洲的地獄與幽魂》為法國凱布朗利博物館於2018年推出的特展，此次來台特地加入9位台灣藝術家的作品增添台灣視角，其中逼真的殭屍照日前就在網路上引起討論，展覽首日吸引6861人入館，現場2度暫停售票，工作人員更忙到沒時間喝水，雖然不少民眾希望館方加開午夜場或深夜場，不過館方表示需進一步討論，目前僅先維持原本的參觀時間，展期則持續到10月16日。