紐約大都會本季戰績優異，47勝26負是國聯第一，但有件事讓球迷不太高興，就是他們球員遭到的觸身球太多了！大都會在本月對戰馬林魚的系列賽挨上本季第50顆觸身球，目前51顆觸身球是大聯盟最多。其次是金鶯隊45顆、水手隊43顆，上季「第一名」紅人隊目前40顆。

CHARGE THE MOUND!! — Mills (@MillManner) June 20, 2022

球迷在推特大罵：「這種狗屁事必須停止！若我是大都會球員就會衝上投手丘撞翻他們，逼迫大聯盟做出回應。」「衝上投手丘揍個幾拳吧，這是唯一的辦法。」加上很多時候主審不會把投手驅逐，球迷認為大都會打者所能做的就是用拳頭自保了。

大都會挨的第50顆觸身球砸在JD戴維斯（J.D. Davis）左前臂，疼得他直甩手，導致比賽暫停。戴維斯開季不久也被觸身球砸過左腳踝，當時他痛得無法自己走到一壘。大都會主砲阿隆索（Pete Alonso）至今挨了7顆觸身球，林鐸（Francisco Lindor）也被砸6顆，全隊出賽超過50場的野手只有兩人沒被砸過。

有些投手出面指責是大聯盟的球太爛，又嚴格取締外部物質，讓投手抓球不穩才造成觸身球增加。敵隊的球迷怪罪大都會打者不閃開，或許他們該學學道奇打者如何閃躲，道奇去年被砸了104顆僅次於紅人，本季14顆是全聯盟最少。