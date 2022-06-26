國內疫情逐漸趨緩，加上近日夏日炎炎天氣晴朗，南部與離島重現人潮，而有網友日前在墾丁遊玩，目擊前方的機車騎士烈日下僅著比基尼，但卻翹著屁股，看起來相當奮力的騎車姿勢，讓貼文一曝光就火速掀起熱議。

有網友25日在臉書社團《爆廢公社》發文，曬出1張在南台灣墾丁拍下的照片，只見畫面中為一處蜿蜒的公路，前方的女騎士僅穿著比基尼，但卻翹起屁股，以半蹲的騎腳踏車姿勢騎車，臀部的漂亮曲線一覽無遺，甚至烈焰曬在女騎士古銅色的肌膚上，整個人猶如在發光。

目擊的原PO則幽默猜測，難道是墾丁太熱，太陽曝曬之下導致機車椅墊過燙，女騎士又湊巧穿著布料較少的比基尼，皮膚耐不住高溫才翹著屁股的嗎？或是趕時間、擔心路段爬坡上不去？

文章曝光不到1天，火速引起網友大暴動，截至發稿時間已有2.3萬位網友按讚，不少網友大讚，該位女騎士身材太好，直說是墾丁最美的風景，「要不要來墾丁玩」、「這樣才能曬的均勻」、「難怪我老公約我明天去墾丁玩」、「夏天墾丁的座墊真的很燙」、「對不起....我不爭氣的雙指又把照片放大了」、「我就問誰沒有點入拉近放大…」；但也有網友正經回應，表示這種騎車方式很危險，若摔車後果不堪設想。