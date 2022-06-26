知名網紅團體「反骨男孩Wackyboys」成員孫生，擁有超好異性緣，歷任交往對象都是女神級別，樂天啦啦隊女神林襄便曾和他交往，各任女友更是經常被拿來作比較，不過孫生現任女友林宛璇(Wendy)外貌身材也不容小覷，近來她身體只裹一條棉被就現身草坪拍攝，隔著布料辣露潔亮肌膚，引人無限遐思。

桃園雲豹職籃啦啦隊「電豹女Leopard-Girls」成員林宛璇，身材十分豐滿有料，選在她23日剛滿生日的前一天，附上一組在野外拍攝的照片，可見她躺在大草坪之上，似乎全身一絲不掛，僅用了一條棉被遮住胴體，托起上空圓弧雙峰，完美露出深邃事業線條，以及一雙神級白嫩美腿，使得畫面唯美又引人遐想。

從一張野外性感照來看，林宛璇拉了條棉被纏在身上，略微向前彎腰傾身，火辣露出豐滿北半球上緣，她的頭部略微向右歪斜，纖纖玉手裹住豐滿凶器，她靜靜坐在草坪上方，默默注視著鏡頭，仿佛在看每一位觀賞者，並感受一陣陣的涼風吹來，畫面十足清涼又養眼非常。

粉絲們著迷於林宛璇好身材，瞬間點燃起他們的內心渴望，「太太太好看了」、「姐腿好美」、「照片拍得好有質感」、「好漂亮好可愛哦」、「睡醒看到這樣的畫面精神都來了」、「太辣太美了」、「好漂亮，好美又可愛喔！」、「好有氣質很好看」、「孫生能成為你的男朋友，上輩子一定做了很多好事」引起網友一陣熱議。