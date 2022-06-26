生活中經常遇到各式各樣的人，其中最讓大家詬病的類型之一，就是喜歡在背後說三道四的人。命理網站「星座巫師」分享，雙子座、獅子座和天蠍座的人，經常會在背後說別人的壞話，根本不在乎對方的心情，讓人頭痛不已。

1、雙子座

雙子座頭腦聰明且機靈，不但能言善道，還是出名的八卦收集中心，他們的個性並不內斂，總是忍不住想和別人分享自己收集到的情報，雖然他們經常一副嘻嘻哈哈、不正經的模樣，但如果事情涉及到他們的利益，雙子座就會選擇在背後說對方的壞話，以發洩心中的不滿。

2、獅子座

獅子座個性強勢、自帶強大氣場，但他們為人大方慷慨，相處時也屬於負責任、講義氣的類型，無論在哪裡都能給人留下好印象，然而有人觸及到獅子座的利益時，他們絕對不會客氣，只不過不好表現得太明顯，只能私底下說對方的壞話，好讓身邊人的立場都能偏向自己一點。

3、天蠍座

天蠍座個性內斂，喜歡隱藏自己的心事和想法，就算是親近的人，也很少聽他們分享自己的情緒，寧願選擇獨自承擔。在天蠍座的立場中，自己做的事都是正確的，只要有人觸及到他們的利益或是在乎的人，天蠍座就會湧起一股報復心理，在背地裡說對方的壞話，以發洩不滿和憤怒。