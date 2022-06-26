恩恩事件再開戰場！民眾黨新莊選區參選人陳世軒日前指控民進黨土樹三鶯選區議員參選人卓冠廷手握錄音檔1個月卻不給恩恩爸，卓則強調是6月取得。陳世軒今日直接到新北地檢署控告卓「教唆洩密」，讓司法介入找出真相。

卓冠廷今回應，在侯友宜市府全力阻擋恩恩爸追真相，並且追殺吹哨者之下，部分政治人物不但沒有聲援吹哨者，竟然跟著新北市政府起舞，告發他「教唆洩密」，企圖陷吹哨者於不義。

卓冠廷說，他已多次公開說明過，新北市消防局代發的聲明中，只有載明4月下旬我跟同學聯繫的時間點，而他是6月消防局演戲事件後才取得音檔，陳世軒仍執意用錯誤的資訊來告發，實屬惡意並造成社會司法資源的浪費，我將會採取法律動作捍衛名譽。

陳世軒表示，恩恩爸一個多月來的辛苦，卻被民進黨的卓冠廷先生玩弄於手心，卓先生手握在四月底透過私人關係非法取得新北市政府局處聯繫的關鍵資料及錄音檔，卻遲遲未提供給恩恩爸，在他提出正式聲明後，也置之不理，「等於是默認自己手上有關鍵性證據。」

陳世軒指出，他先前曾表示他有這個責任為心碎的父母們挺身而出，新北市政府的疏忽理當需要受到檢討，但利用恩恩爸的心碎來謀取政治利益的卓冠廷先生更應受到譴責。

陳世軒日前呼籲卓冠廷48小時證明自己，但48小時期限已到，「除了很遺憾沒看到您提出證據，我也相當心疼失去孩子的父母」同時他也嚴正重申，新北市政府應責無旁貸地負起責任，但民進黨的卓冠廷先生惡質的政治操作手段，更是應該受到嚴厲譴責。