苗栗一名人妻和陳姓男子為前男女朋友關係，109年7月時陳男以償還小花債務為由約她見面，還恐嚇她交出50萬元否則就散布她的裸照，嚇得小花報警提告，並控訴陳男拿刀抵住她女兒強迫她發生性行為，法官審理時，認為小花遭性侵一事不足以採信，依犯恐嚇取財罪，處陳男6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

判決書指出，苗栗一名陳姓男子明知小花為已婚人妻，仍和對方成為男女朋友關係，目前已分手，109年7月時陳男竟恐嚇小花，稱握有她的裸照，要求匯款50萬元，否則將裸照傳給小花的姐姐或上傳於網路供公眾觀覽，讓小花心生畏懼便依陳男指示至新竹市農會內湖辦事處提領現金，但因大額提領須依洗錢防制法之規定登記，小花伺機向該農會旁攤位老闆求救陳男身攜帶刀械，陳男見狀即離開現場，小花隨之報警提告。

小花控訴當時陳男以清償借款為由，搭火車至香山火車站請她去載。她載到陳男後，對方又要求到汽車旅館休息，隨後陳男又以吃午餐為由要求她到房間，接著陳男竟持其預藏之水果刀抵住她的女兒，強迫她褪去衣服拍攝裸照，逼迫她發生性行為。

陳男坦承與小花發生性行為之事實，但否認有何攜帶兇器犯強制性交犯行，辯稱，當時與小花是在雙方合意之下發生性行為，並沒有帶刀也沒有拿刀抵住小花女兒的脖子強迫與小花發生性關係，更沒有拍攝小花裸照。

法官審理時勘驗陳男和小花的對話紀錄發現，陳男常以償還債務方式與小花見面，且陳男與小花談話內容無何不睦之情，又小花傳「你看，開心了吧，大家都知道了」可見兩人有男女之情節，且根據小花女兒表示：「有看到媽媽和叔叔在床上沒穿衣服」認定小花當天未遭到性侵，但陳男確實有強迫小花提領50萬未果，因此依犯恐嚇取財罪，處陳男6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。