油價連2漲，加油要快！中油宣布明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元及0.3元，調整後，92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.7元。

中油表示，受全球主要央行加速升息與中國大陸擴大進口俄油等因素影響，導致國際油價下跌。浮動油價參考的國際調價指標7D3B周均價下跌8.23美元，新台幣兌美元匯率貶值0.023元，國內油價依公式計算跌幅為5.45％。

但按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於上周參考零售價格，原應每公升各調漲6.0元及7.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收5.1元及6.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，惟亞洲鄰近國家油價上漲，因此吸收幅度減少，汽、柴油共各吸收5.6元及7.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.3元。