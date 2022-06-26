台灣運彩xT1聯盟26日公布年度最佳新人獎項，新北中信特攻大物新秀阿巴西轉戰職籃首季就一鳴驚人，打出接班架勢，席捲媒體和球團票選，皆獲過半選票，毫無懸念當選2021-22球季年度最佳新人。

「黑豹」阿巴西即使本身擁有勁爆體能條件，但他不自滿，加盟新北中信特攻後接受前中華男籃教頭李逸驊調教，不斷苦練力求精進，果然在新秀球季身手就升級再進化，遠投近切都展現十足殺傷力，成功扮演球隊主要得分箭頭，今年2月27日客場對戰台南台鋼獵鷹，阿巴西更是火力全開，上半場狂飆38分，全場豪取52分，一舉締造聯盟半場和單場得分紀錄，成為聯盟史上首位「50分俱樂部」成員。

阿巴西在聯盟元年例行賽優異演出，力壓聯盟其他新秀，出賽25場，場均達到20.7分、6.5籃板、3.6助攻、1.6抄截，聯盟得分榜排名第10，成為本土得分王，一枝獨秀表現不僅在聯盟颳起「黑豹」旋風，也讓他輕鬆在年度最佳新人角逐脫穎而出。

本季年度最佳新人獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為9比1，共有34位專業籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，阿巴西最終在媒體票選一舉囊括32張第1名選票，球團票選也斬獲過半5張第1名選票，經過加權計算後輕鬆勝出，贏得殊榮。