南韓41歲知名「童顏女星」張娜拉，本月3日突然公布結婚好消息，令粉絲們又驚又喜，而今日即將出閣低調成為人妻的她，也在近日透過媒體公開了結婚的細節及喜帖，另外她過去曾多次來台並收到月老愛情符的畫面也再度被挖出，引起熱烈討論。

根據韓國媒體 《YTN STAR》的報導，張娜拉的婚禮將在今日晚間6點以不公開的方式舉行，而她也在近日公開了喜帖。從喜帖中可以看出是以插畫的形式，畫出兩隻緊牽的手象徵小倆口將攜手共度未來，喜帖上方還寫上雙方的英文拼音並寫下「我們結婚了」，甜蜜之情溢於言表。

張娜拉喜帖曝光。（圖／YTN STAR）

不過，由於婚禮只宴請親友，因此張娜拉在喜帖上還特別標示「入場時請出示邀請函確認身分。婚禮的日期、場所，以及新郎的身分、照片、影像等婚禮相關內容，都請不要公開上傳至網路上」，徹底保護老公的身分不曝光。但根據先前韓媒的報導，張娜拉的老公疑似是她在2019年所主演的韓劇《VIP》中的攝影師，兩人相差6歲。

另外，過去曾多次來台灣的張娜拉，在去年12月時接受台灣媒體採訪，又被問到是否想婚時，她則大方透露好像每一次來大家都希望她趕快結婚，但她都沒有遇到，還接下了媒體贈送的行天宮平安符，以及霞海城隍廟愛情符，她也立刻把愛情符放入口袋，而當時的她其實早有真命天子，但沒想到這麼快的就能修成正果，完全就是神助攻。