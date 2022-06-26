梁男與隨車人員在路邊等候警方到場處理時，突遭5人持球棒毆打並砸車。(蘆洲警分局提供)

五股驚見棒球隊，有名物流車司機由於與其他車發生擦撞，停在路邊處理時又遭5人持球棒砸車及痛毆，見警方抵達現場後立刻四散逃逸，所幸警方後進行圍捕，順利將主嫌逮回偵辦，並通知其餘犯嫌到案說明，後續將5人依傷害、毀損及聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢偵辦。

事發在6月24日晚間約10時，41歲的司機梁男駕駛物流車，在五股區新五路與中興路口發生1件行車糾紛，結果當梁男與隨車人員在路邊等候警方到場處理時，突然主嫌30歲仝姓男子、22歲陳姓男子、23歲楊姓男子、40歲吳姓男子以及39歲吳姓男子等5人分搭3部機車到達現場，持球棒毆打梁男等2人並砸車。

5人見員警抵達現場後隨即騎上機車逃逸，警方見狀也立刻實施攔截圍捕，在約200公尺處逮捕仝男等2人，並當場查扣作案球棒2支，後續也通知其他3名犯嫌全數到案說明；而2名傷者受有輕微擦挫傷無生命危險，立刻送往醫院急醫治。

仝男在偵訊時供稱，是因為先前自己的妻子張姓女子駕車從五股交流道返家時，途中遭梁男逼車，氣不過才夥同其他犯嫌狹怨報復，警方訊後將5人依傷害、毀損及聚眾鬥毆罪嫌移送新北地檢偵辦。