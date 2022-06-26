8遊客到宜蘭南澳碧候溫泉野溪戲水 1男溺水無生命跡象 12:512022/06/26 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8名遊客到宜蘭南澳碧候溫泉野溪戲水，1男溺水無生命跡象。（示意圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（26日）上午10時許，宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉野溪，1行來自台中、彰化共8人前往溪邊戲水，當中1男溺水，經同行友人救起緊急做CPR，現場已無生命跡象；消防人員獲報後，抵達現場，將該男送往蘇澳榮民醫院搶救，宣告不治，事故發生過程有待釐清。 簡秀枝》宜蘭龜山島 心靈療癒的原鄉 台南漁光島頻傳溺水 規畫白天常駐救生員 新北瑞芳海岸戲水烤肉 男子溺水送醫不治 #宜蘭 #碧候 #溫泉 #野溪 #戲水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022宜蘭國際童玩節「酷樂宜夏-時空探索」恐龍7／2逼真亮相 18:502022/06/22 生活 宜蘭老屋新生 年底前還有6亮點 04:102022/06/22 地方新聞 埔里福興 全國首座溫泉造鎮 04:102022/06/22 地方新聞 宜蘭縣政顧問林定三 獲日頒贈「旭日双光」章 14:562022/06/25 寶島 幫4監所50受刑人裝假牙 王詹樣公益信託捐助逾900萬 16:522022/06/24 社會 三大海上活動自選 礁溪晶泉丰旅「夏之蓼藍。探海祕趣」住房專案迎暑假 14:432022/06/22 生活 宜蘭快打站7／2開打 5至17歲學童優先 16:032022/06/23 生活 台東疫情趨緩＋國旅補助 訂房率衝8成 04:102022/06/23 地方新聞 宜蘭海洋教育岳明實驗小學 延伸國中部新學期將展開 15:432022/06/23 寶島 FUN心遊蘭陽創8.6億經濟效益 今百萬名車頒獎 21:202022/06/23 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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