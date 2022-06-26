今（26日）上午10時許，宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉野溪，1行來自台中、彰化共8人前往溪邊戲水，當中1男溺水，經同行友人救起緊急做CPR，現場已無生命跡象；消防人員獲報後，抵達現場，將該男送往蘇澳榮民醫院搶救，宣告不治，事故發生過程有待釐清。