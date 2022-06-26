高雄民眾大多以駕駛汽機車為主要交通工具，其中高雄機車族眾多，每年應定檢機車數高達137萬輛，且定檢數已連續5年位居全國之首，去年開始高市府環保局逐漸減少寄發明信片並推動手機簡訊通知服務，除省下公帑外，還可達到環保減碳目的，更能提升機車到檢率。

高市府環保局表示，高雄市每年應定檢機車高達137萬輛，為了提升機車到檢率且響應少紙化政策，從去年開始逐漸減少寄發明信片並推動手機簡訊通知民眾機車到檢的服務，過往以寄發明信片定檢通知，民眾常因未收到或誤認強制險通知等原因，以致車主逾期未檢驗而受罰。

環保局指出，現今幾乎是人手一機的時代，手機簡訊服務除為民眾帶來更即時、更便利的通知外，也可解決許多車主未居住於車籍地而未收到明信片通知的問題，從去年開始推動簡訊通知以來，目前已有14萬車主陸續加入環保局推出的「機車定檢雄讚」會員，以簡訊方式收到通知，未來也考慮加入Line等通訊軟體，用更多元的方式通知民眾機車定檢。

環保局提醒，機車逾期未定檢將處500元罰鍰，逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再處以3000元罰鍰，最重還可移送監理機關逕行註銷牌照。若機車已老舊不堪使用，建議可以汰換或報廢，避免因未定檢或遇路邊攔檢不合格而受罰。

環保局局長張瑞琿表示，定期檢驗機車排氣有助於減少汙染排放，高雄市機車設籍約203萬輛，機車定檢數已連續5年全國第一，尤其去年完成定檢數超過104萬輛，是全國唯一受到疫情影響機車定檢數仍突破百萬輛的縣市，顯示高雄市民對機車定檢已有相當認識及重視。

環保局表示，為了讓更多民眾加入會員，只要車籍登記於高雄市的車主，可利用手機或平板掃瞄QR-Code進入線上系統申請，依系統提示登記申請完成即可每年收到簡訊提醒，加入會員並如期完成定檢者就能參加抽獎，共有1000位中獎者可獲得100元便利商店禮卷。