台灣出現首例猴痘確診個案，引發人心惶惶，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，接觸者在接觸後21天內，應監測是否有發燒、畏寒、淋巴結腫大和皮疹，高風險接觸者，可以使用牛痘預防接種、或天花猴痘預防接種。

姜冠宇分享了一篇NEJM一名猴痘患者被診治的經過，他指出，患者出現「肛門周圍和陰莖的潰瘍、直腸疼痛和皮疹」，其中直腸疼痛，是痛到無法坐下，也影響睡眠排便。個案住院前9天持續惡化，接受住院隔離治療後第9天病灶結痂脫落、上皮再生，不具感染性而出院，病程約為18天。

姜冠宇指出，患者如果是猴痘確診者，醫療人員的防護建議為，穿戴長袍、手套、護目鏡和N95口罩並且病人為單人病房確診者應保持隔離，直到所有皮膚損傷消失並長出新的皮膚層，包括粘膜。

姜冠宇說明，感染猴痘病毒的人被認為在出現症狀時就具有傳染性，病毒通過直接接觸（接觸體液或猴痘病灶）或間接接觸（接觸衣服或床上用品等污染物）進入皮膚或黏膜破裂處。

姜冠宇強調，它也可以在長時間的面對面接觸後的呼吸道飛沫傳播，在流行區和非流行區都記錄了家庭傳播，醫院內傳播則為少見。

姜冠宇提及，在持續約7至14天的潛伏期內，猴痘病毒最初在感染部位大量複製，擴散到局部淋巴結，並引起病毒血症，在這段時間之後，會出現以發燒、頭痛和淋巴結腫大為特徵的前驅疾病；淋巴結病的存在可以區分猴痘和天花。但姜冠宇提醒要注意，並非所有患者都報告有發燒。

姜冠宇表示，除了PCR之外，血清也可以驗出猴痘IgM，猴痘病毒有兩個不同的分支，剛果盆地進化支在中非流行，與高達 11％ 的病死率有關，西非分支相對不太嚴重，病死率 ＜ 3％。

姜冠宇表示，猴痘確診後治療選擇有tecovirimat和cidofovir 兩款抗病毒藥，以及痘苗免疫球蛋白靜脈注射，病人在住院後第9天，病灶全部結痂脫落，上皮再生充分。

姜冠宇提醒，任何接觸者在接觸後 21 天內，應監測所有接觸者的症狀，包含發燒、畏寒、淋巴結腫大和皮疹；高風險接觸者，使用牛痘預防接種、或天花猴痘預防接種，共兩款選擇其一進行暴露後預防，對於中等風險的接觸者也可以考慮。