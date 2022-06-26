不只吃糖，吃重鹹也可能生病，肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，一名年僅40歲的單親媽媽肚子痛長達3個月來求診，檢查發現罹患胃癌還出現轉移，細問得知她有個腦性麻痺的孩子，早上帶他復健、晚上上班，忙到每天只能快速煮碗榨菜麵吃。錢政弘指出，榨菜較鹹，當中的亞硝基化合物會造成黏膜損傷，容易致癌。

錢政弘在《健康2.0》節目指出，門診先前收治一名40歲女性患者，自述肚子痛、胃不舒服長達3個月，也常常吃不太下，體重40公斤不到。聽完患者說明，他直覺一定有問題，通常肚子痛2、3天就會受不了來看醫生，這名女病患居然能忍3個月，因此盡快安排胃鏡檢查，但胃鏡檢查都在上午，病人說沒時間。

錢政弘擔憂病患狀況，一直勸她還是要請假來檢查，病患才解釋自己真的沒空，因為孩子腦性麻痺，又是單親家庭，每天早上她都要送小孩復健，如果來檢查，孩子就無法復健了，最後她好不容易有空來檢查，結果發現真的是罹患胃癌，且相當嚴重，胃部附近的淋巴結已經出現轉移，除了開刀也必須化療。

錢政弘認為，患者罹患胃癌除了壓力大，可能還有其他風險因子，於是詢問她平時飲食習慣，一問之下才知，她早上帶孩子復健、下午上班賺錢，剩中間一點空檔只好自己煮榨菜麵，幾乎每天都吃。

錢政弘推測，可能是經濟因素加上便利，所以患者才選擇簡單煮碗麵解決一餐，但榨菜中有許多鈉離子，這類鹹食會造成慢性胃黏膜損傷，且榨菜中的亞硝基化合物不只會損傷黏膜，也容易致癌，所以有許多吃重口味的人得胃癌，目前也已將較鹹食物視為胃的致癌因子。