家住台中的王姓女子與台南市陳姓情侶相約看南美館的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，24日南下入住中西區1家旅店，卻徹夜開毒趴慶祝，25日一早房間傳出異味遭人檢舉，警方開門即發現桌面上有殘餘安非他命，將3人依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

39歲陳男與33歲陳女為情侶，23歲王女是陳女的閨蜜，王女在網路上聽聞台南市立美術館的殭屍展，十分有興趣，決定到台南遊玩並與陳姓情侶相約看展，陳姓情侶代訂房間後，3人在24日一同入住南美2館附近1家旅店7樓房間。

王女等3人皆為毒品慣犯，她們在旅店內徹夜歡聚，竟開起毒趴慶祝，打算隔日中午就退房，不會有人察覺。不料安非他命毒品味道太濃，25日一早她們的房間就傳出刺鼻的塑膠味道，遭人檢舉，引來警方盤查。

警方一進房間，立刻發現桌上放著剩餘毒品包裝袋與吸食器，3人百口莫辯，王女與警聊天過程中，透露專程到台南來參加南美館「地獄展」，本想朝聖殭屍，卻因施用毒品遭逮，觀展計畫全數泡湯，只能乖乖就逮改到警局一日遊。

王女與陳姓情侶等3人經驗尿均呈現毒品反應。警方將陳依違反毒品危害防制條例調查送辦，並將持續追查毒品之來源。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！