美女主播劉芯彤，擁有絕佳氣質及流利口條，經常透過社群分享工作及生活點滴，深受觀眾喜愛，進來詢問老公水肺潛水的妹仔，裡面是否穿著比基尼?卻見他支支吾吾回答，讓劉芯彤直接曬出昔日比基尼辣照嗆明：「你老婆曾經也很辣」。

劉芯彤近來得知水肺潛水的妹仔，通常在上岸後會把潛水衣拉開，露出裡面穿著的比基尼，便詢問老公是否有此一事?只見他支支吾吾回應：「又不是我們這一團的」，當下讓劉芯彤覺得極度可疑，直接表明以前去海邊時，就算肌肉男遠在五百公尺外，雷達也會立刻響起，接著目光就會緊追不放，直接打臉老公：「騙我不知道，眼睛都嘛看很遠，就算不是同一團的，看不到嗎」。

劉芯彤曬比基尼辣照，傲人雪白北半球露出半截大方見客。(主播 劉芯彤臉書)

為了喚醒老公記憶，劉芯彤特地早起找出過去在海邊的火辣照片，只見她穿著黑色開岔比基尼，傲人雪白北半球露出半截大方見客，一條深邃事業線更是一覽無遺，希望藉此提醒老公「你老婆曾經也很辣」，但也不禁感概：「婚姻不只是墳墓，還會令人樸素」。

劉芯彤這張養眼辣照，短短時間就吸引上千人按讚，紛紛留言：「胸部的部分放太少，無法讓人想起什麼」、「如果鏡頭再往下拉，想起的過往會比較多」、「這事業線厲害」、「妳當季辣勁必須有所作為的」、「原來潛水的世界裡這麼美」、「構圖不及格請往下」。