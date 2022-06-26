大陸女星王豔曾在瓊瑤劇《還珠格格》飾機智又知書達禮的「晴兒」爆紅，她在1997年和房地產大亨王志才結婚，婚後定居北京，原本專心相夫教子的她，近年逐漸回歸螢光幕，王豔曾說故宮是「隔壁鄰居」，直到她近日在網上曬出家中窗外風景，也間接曝光豪宅俯瞰故宮的風景。

48歲王豔曾在陸綜《上新了故宮》笑說：「一起尋找隔壁鄰居家傳說中的『半間房』」，間接曝光豪宅就在故宮附近，而王豔近日則在網上曬出自家貓咪的影片，只見毛孩子身後有一大片落低窗，不只有一望無際的視野，從貓咪身後還可以遠眺故宮風景。

王艷曬貓咪，曝光豪宅俯瞰故宮的風景。（圖／取材自微博）

王豔的豪宅生活再度成為大眾焦點，其實在王豔的社群網站中，除了很常在這片窗前拍片，她也大方分享在家野餐短片，而王豔2009年更曾公開家中擺設，有空中花園、室內游泳池、健身房等，相當氣派、高級。

王艷氣質溫柔、顏值清新，是瓊瑤御用女星，除了《還珠格格》外，也曾演出《情深深雨濛濛》、《青河絕戀》（又名《新一翦梅》）、《武林外史》等戲，不過她在事業正紅時，嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，婚後就淡出演藝圈，把重心轉往家庭、專心照顧一對兒子，隨著王艷近年逐漸復出螢光幕，登上真人秀、回歸劇組拍戲，也讓外界驚艷，王艷還是一樣氣質且凍齡。

王豔很常在落地窗前拍片。（圖／取材自小紅書）