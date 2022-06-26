美國國家航空暨太空總署（NASA）近期要求一間拍賣商停止拍賣3隻蟑螂的屍體及一些土，並且主張擁有這幾件物品的所有權。原來這些塵土來自月球，蟑螂也是吃進月球塵土以測試是否有輻射的實驗蟑螂，如果繼續進行拍賣，這一整套預估能拍出40萬美元（約新台幣1188萬元）高價。

NASA has changed its mind about auctioning off some moon dust after planning to sell regurgitated dust that was fed to cockroaches as part of a science experiment conducted during the historic Apollo-11 mission in 1969. Now, it wants to keep the dust, and the roaches too. pic.twitter.com/5tZtSaX5QZ — CBS Mornings (@CBSMornings) June 25, 2022

綜合美聯社、太空新聞網站Space.com報導，美國波士頓拍賣公司「RR Auctions」原定23日為一組名為「阿波羅11號計畫月球土壤實驗」（Apollo 11 Lunar Soil Experiment）的拍賣物品進行最終落槌，拍賣品項包含3隻蟑螂屍體、從蟑螂胃取出的約40毫克月球塵土、2盒用於顯微鏡觀察的組織切片，拍賣公司預計最高能拍出40萬美元。

NASA halts sale of cockroach-eaten Apollo 11 moon dust https://t.co/Y2AixcBWHo pic.twitter.com/5NulKzzmgk — SPACE.com (@SPACEdotcom) June 24, 2022

不過NASA近日去函，要求拍賣公司停止拍賣，並且主張擁有這套實驗組的所有權。NASA於15日發出的信件指出，「如同規定的這批物件，所有阿波羅樣本都屬於NASA，在經過分析、摧毀或其他任何用途後，任何人、大學或其他實體都不被允許持有，特別是拿來販售或展示。」

NASA的總法律顧問辦公室（Office of the General Counsel）律師22日也發信指出，「根據訊息及文件中有關這套組的描述及同時期的合約慣例，NASA主張擁有阿波羅11號計畫月球土壤實驗材料的合法所有權」，「很明顯且無法否認，實驗材料為NASA所有。」

1969年阿波羅11號成功登月，並從月球帶回21.3公斤的月球石塊與土壤，部分土石被拿來餵食昆蟲、魚類及其他小型生物，以了解月球塵土是否對地球生物有害。

「阿波羅11號計畫月球土壤實驗」套組則為美國已故昆蟲學家布魯克絲（Marion Brooks）所進行的實驗，主要想要了解月球物質對德國蟑螂造成的生理影響。當太空人返回地球後，NASA科學家立即用月球塵土餵食這批蟑螂，在沒有發現不良反應後，NASA又將這批蟑螂交給布魯克絲進行更深入的研究。後續布魯克絲宣布，沒有發現月球物質有毒或對昆蟲有害的證據。

不過在實驗結束後，這批蟑螂及月球塵土並未歸還給NASA，反而陳列在布魯克絲的家中。

針對NASA來函，拍賣公司原本拒絕NASA的提議，在雙方不斷溝通後拍賣公司最終改變立場，宣布取消拍賣，RR Auctions的委任律師柴德（Mark Zaid）表示：「這批蟑螂在美國太空計畫中的角色所乘載的歷史價值無庸置疑。」

這不是「阿波羅11號計畫月球土壤實驗」套組第一次被拍賣，在布魯克絲過世後，他的家人於2010年將這套實驗組交給加州的畫廊，後續實驗組以1萬美元價格售出。

對此，NASA表示並不知悉這筆12年前的交易。