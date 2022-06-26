劉若英為小花計畫獻唱〈夜晚的光明〉。（相信音樂提供）

《夜晚的光明》《有光的地方 II》小花計畫2022-Re：小花盛開的回音展於金馬賓館當代美術館。(ALIEN Art 永添藝術)

「文藝天后」劉若英為「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」獻上暖心新曲〈夜晚的光明〉，歌曲和MV隨著昨（25日）展覽開幕曝光，動人深刻的旋律，搭配上藝術家邵雅曼的展品《有光的地方 II》，整組裝置由暗室與明室所組成，猶如夢境與夢醒，身歷其境的設計，宛如體驗了生命中的悲歡離合。劉若英也在展場藏了小秘密，她賣關子地說：「有一個很神秘的東西，我是半夜用的喔，用了兩天才用好喔！要到現場就會知道答案！」

〈夜晚的光明〉由金曲製作人陳建騏打造，MV一開頭，劉若英帶來近2分鐘的獨白，充滿故事的聲線觸動人心，不過劉若英笑道：「作詞人特別寫了旁白讓我唸，可能每次都覺得我說的比唱的好聽吧！大家這次去看展覽的時候，除了聽到我唱的歌，還能聽到我說話的聲音，聽到我用不同的形式嘮叨。」

談到〈夜晚的光明〉創作緣由，劉若英表示：「我覺得有光影的時候，一定會有層次的，有白天也有夜晚，夜晚常常給人一種結束、一種逝去或失去，不過對某些人來講，夜晚才是最能夠感受到自我，覺得自己活生生存在的感覺，所以我們把這樣的情感和想法，放到這次的創作之中。」

〈夜晚的光明〉MV則由姚國禎執導，《天橋上的魔術師》而走紅的初孟軒和小小影帝白潤音挑大梁，飾演在一場夢境中，長大後的自己目睹自己兒時之下，進行了一場回顧與自我療傷，劉若英感性地說：「當我看見MV時，我也跟著緊緊的抱了小時候的自己，有夜晚，才有光明，陪伴彼此......」更驚喜的是，白潤音在開拍前就將歌曲背得滾瓜爛熟，於是MV結尾收錄他的清唱彩蛋，歌聲回音和「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」主題不謀而合。

小花計畫移展高雄，讓劉若英感到十分興奮，她透露自己上回去高雄看五月天演唱會時，就狂嗑4餐牛肉火鍋，也造訪了充滿文化氣息的書店，「好像走在路邊就有很多好吃好玩的，整個氛圍都很好」，她開玩笑表示，這回可以借到高雄看展的名義，趁空來個小旅行，「金馬賓館是個很特別的地方，大家一定要去，會跟你想像的不一樣，要去唷！」

〈夜晚的光明〉已於各大串流平台發行，「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」展覽自即日起至10月30日於金馬賓館當代美術館展出，更多資訊請於相信音樂官方臉書粉絲專頁查詢。