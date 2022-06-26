經濟部長王美花日前表示電價有不得不漲的壓力，並且透露經產、官、學委員後將在27日拍板方案，被外界解讀可能要調漲電費，而對於電費可能漲價，行政院長蘇貞昌今（26日）受訪稱「台電負擔沉重」，然而此話一出，也立刻讓Ptt鄉民全炸鍋，怒吼道「用核電就可以解決！」

行政院長蘇貞昌今日受訪表示，發電成本因戰爭與疫情翻倍成長，台電負擔沉重，會尊重電價審議委員會的決定。蘇貞昌也指出，包括油、天然氣、煤炭等，發電的成本及原料因為戰爭及疫情的因素翻倍成長，造成台電的負擔沉重，要如何讓供電可以永續、民生拚經濟等，政府都會全盤進行考量，電價審議委會員會各方面做審慎評估及最好的考量，對於委員會的決定，政府將予以尊重。

對於蘇貞昌的說法，Ptt鄉民們相當不領情，他們氣炸表示「有便宜的核電不用，再來喊要漲價」、「能穩定供電嗎? 不能你漲甚麼！？」、「蓋核電廠啦！」、「全世界都在用核電你怎麼不跟上？」、「等著被選票教訓」，同時也有鄉民狠酸「馬漲價：政府無能，ee漲價：國際情勢」、「當初你們可是說..算了時空背景不同」、「四個不同意，漲價更用力」、「用便宜的核電是在羞辱人，我們寧死不屈」，更有鄉民指出「台灣使用核能，就是當年石油危機的戰略考量」。