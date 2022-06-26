基隆市警方獲報後，立即派遣線上警力及偵查隊到場調查。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

由於惡少已經揚長而去，警方調閱現場監視器，循線將主嫌朱男及侯姓少年帶回偵訊。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警方將主嫌朱男及侯姓少年帶回偵訊。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

4名男子25日深夜在愛三路吉祥大樓前聊天，卻遭一群惡少圍上，不由分說就噴辣椒水，並砸毁停在路邊的3輛汽車，肆虐逞凶1分鐘後，又上了車揚長而去。基隆警察一分局獲報後，循線逮捕朱姓及侯姓主嫌，全案依聚眾鬥毆、傷害、毀損罪及少年事件處理法移送偵辦。

25日深夜，4個民眾將車停放在基隆市區的吉祥大樓前，並下車在路邊閒聊，突然有4部自小客車駛來，從4部車上下來8到10名惡少，不由分說就持辣椒水往這4名民眾的臉上噴去，剩下的幾名惡少動手砸吉祥大樓前的車輛，包括其他兩部一樣停放在吉祥大樓前的車輛。致使三部車輛的前擋風玻璃受損，其中一部則是前後擋都破損。加害的惡少，則是在動手砸完車之後，一行人就揚長而去。

被害人報案後，基隆市警方立即派遣線上警力及分局偵察隊前往，到場時，施暴的惡少已經離去。警方立即調閱監視器以車追人，循線將19歲的朱姓男子及17歲的侯姓少年帶回警局偵訊，並鎖定其他相關的犯嫌，基隆市警察第一分局將全案依聚眾鬥毆、傷害、毀損罪及少年事件處理法移送偵辦。

在偵訊後發現，原來朱男等人，因為機車遭人毁損，與人相約在吉祥大樓前談判，執料，對方根本沒有到場。侯姓少年等人到場後，眼見吉祥大樓前有三部車輛停放，又有4個人在路邊聊天，就以為受害人是對方找來助勢的。因此不由分說就動手砸車，並噴灑辣椒水。得手後，就快速離開現場。

基隆市警察局第一分局副分局長侯興龍強調，絕不容許街頭暴力發生，若有發生必定嚴辦到底，絕不寬貸。