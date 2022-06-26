「鹿谷都市計畫12號道路危險瓶頸路段改善工程」26日盛大舉辦開工祈福典禮，典禮由南投縣長林明溱帶領與會貴賓開香祈福，並進行動土儀式，過程熱鬧隆重。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

「鹿谷都市計畫12號道路危險瓶頸路段改善工程」26日盛大舉辦開工動土典禮。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

攸關南投鹿谷鄉凍頂茶業區、麒麟潭、鳳凰谷鳥園觀光產業交通動脈：「鹿谷都市計畫12號道路（仁義路）危險瓶頸路段改善工程」26日盛大舉辦開工祈福典禮，南投縣長林明溱帶領與會貴賓開香祈福，他也期許未來完工後為地方帶來觀光契機。

鹿谷都市計畫12號道路（仁義路）瓶頸路段改善工程是永隆村、鳳凰村聯外的主要聯絡道路，也是連結凍頂茶業區、麒麟潭、鳳凰谷鳥園的觀光產業交通動脈，居民通行、農產運輸頻繁及觀光車潮多，但該道路蜿蜒多彎，部分路段曲率半徑不足，車輛交匯相當危險，致車禍事件頻傳。

鹿谷鄉長邱如平考量鄉親行之安全，提報鹿谷都市計畫12號道路危險瓶頸路段改善工程計畫，縣府納入重要生活圈道路交通系統建設計畫案，提請內政部營建署採納辦理，更在立委許淑華等協助下，順利獲得營建署核定補助。

林明溱感謝營建署核定鹿谷都市計畫12號道路危險瓶頸路段改善工程經費6千萬元，讓鄉親回家的路更安全順暢；立委許淑華則表示，鹿谷都市計畫12號道路為鹿谷鄉主要聯絡道路，也為麒麟潭、凍頂茶業區、鳳凰谷鳥園等觀光旅遊景點的聯外道路，未來改善完成後，瓶頸路段改為雙向單行道，行車更安全，也有利大型遊覽車通行，對當地產業及觀光助益良多。

鹿谷鄉民代表會主席林智鴻指出，該工程經公所提報函請縣府向營建署爭取補助，感謝縣府將該計畫列入首要生活圈道路交通系統建設計畫，並獲營建署核定，未來完工通車後，原有路段改為單向上行車道，新闢路段亦為單向下行車道，藉此分流行駛的車輛，可提升道路行車服務水準，改變危險瓶頸路段，可望振興鹿谷鄉觀光產業發展及運輸效率。