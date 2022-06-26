黃嘉千戲稱自己「犯眾怒」。（金星文創提供）

由王偉忠監製、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、楊烈、洪都拉斯、范瑞君等人主演的大型舞台劇《明星養老院》，因懷舊情懷發酵，加上演員陣容堅強，6月底在國父紀念館演出吸引滿場觀眾，口碑票房都好，主辦單位決定在今年12月23-25日於台北國父紀念館再度加演。

方文琳與網紅娘娘都是在《明星養老院》第一次參與演出舞台劇，方文琳回憶兩年前第一次讀本時，喊同戲演員郎祖筠「郎老師」，因為她真心把阿郎當劇場老師，後來郎祖筠終於忍不住在方文琳的臉書上留言請她別再喊「郎老師」，喊「阿郎」就好，兩人因此拋掉客套、成為好友。

郎祖筠說，其實《明星養老院》真有存在必要，大夥一起工作久了，無論聊天還是講古，都有共鳴，最重要的是說笑話能抓到笑點；如果講笑話旁人卻根本不懂哪裡好笑，那可是很悶的事。

黃嘉千在舞台劇中飾演逐漸失憶的前偶像明星「梁菁菁」，她笑說自己劇中名字應改為范仲淹的妹妹「犯眾怒」，因為她台詞不算多，而且角色搞不清楚今夕是何夕，楊烈跟方文琳、范瑞君從頭到尾都要小心呵護她，角色設計巧妙，每次上場都會引來觀眾排山倒海的笑聲，很轟動，黃嘉千笑說演員們紛紛抗議她角色太輕鬆又太受歡迎，真是「犯眾怒」！

網紅娘娘則感謝自己的「人生不做清單」裡沒有「演舞台劇」，才有機會以泰國人的身份加上Youtuber的身份演舞台劇。他特別喜歡劇中偶像與粉絲之間的情誼。娘娘說，偶像對粉絲的影響是一輩子，就像他在高中的中文老師是楊丞琳的鐵粉，甚至連教書，都拿楊丞琳的歌當教材。他記得楊丞琳有首歌的歌詞是「找不到有比你更好的人」，娘娘考試的時候覺得歌詞一定不會錯，就依樣寫在考卷上，結果被扣了0.5分，因為正確文法上不該加入「有」這個字，害他與滿分失之交臂。娘娘說，如果有機會見到楊丞琳，他要討公道，把這0.5分拿回來！

舞台劇《明星養老院》以資深明星生活為題材，探討人生、年華老去相關議題，引起廣泛共鳴，吸引許多觀眾首度踏入劇場觀賞舞台劇，疫情期間能將近滿場，是很難得的好票房。今年12月23-25日《明星養老院》將於台北國父紀念館再度加演。