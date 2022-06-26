痛風是一種極度疼痛的關節炎，一旦發作起來，就會讓人痛不欲生，連碰都不能碰，就連吹風都難以忍受。對此營養師余朱青列出避免痛風的5個地雷食物，包含像內臟、紅肉、海鮮、酒精及含糖飲料，另外也給予4項飲食建議，幫助降低痛風發作的機率。

營養師余朱青在臉書粉專介紹，痛風就是體內尿酸過多，進而導致的關節疼痛、腎臟代謝等問題，痛起來常常讓人難以忍受，但平時只要多注意飲食，就可以幫助遠離痛風，其中5樣地雷食物，包含內臟、紅肉、海鮮、酒精和含糖飲料，都需要酌量食用，同時也要注意減少攝取高普林的食物，以及避免影響尿酸排出。

另外，余朱青還指出，可以透過改善飲食習慣，以減少痛風發作的機率。

1、足量的水：多喝水幫助體內代謝。

2、高維生素C蔬果：促進尿酸排出，如芭樂、橘子、彩椒等。

3、抗氧化食物：抑制發炎反應，如櫻桃、藍莓、青花菜等。

4、乳製品：加速尿酸代謝，如牛奶、優酪乳、優格等。

最後余朱青提醒，如果痛風頻繁發作，就要配合醫生指示服藥，再搭配飲食調整，幫助降低體內的尿酸濃度，才能跟痛風說「掰掰」，加速恢復身體健康。