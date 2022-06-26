高雄市長陳其邁（中）26日走訪茂林區，他獲得原住民名字「Comay」（祖邁），意指熊、勇敢的意思。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（前左二）26日走訪茂林區，立委伍麗華（前左）、茂林區長宋能正（前右二）陪同。（林瑞益攝）

高雄第59條幸福小黃啟用典禮26日在茂林舉行，完成最後一塊拼圖。陳其邁說，去年十月包括那瑪夏跟桃源區已啟用，受到部落族人的喜愛，使用率也很高，解決了在部落裡看病的問題，盼山區民眾與市區民眾的就醫（方便性）能一致。

陳其邁今天走訪茂林區，對於幸福小黃，茂林區長宋能正表示，以往當地民眾坐計程車到義大醫院得花4500元新台幣，如今只要144元，民眾大幅受惠。

此外，陳其邁還出席授名儀式，並與青年座談。他獲得當地族人的名字：「Comay」（祖邁），意指熊、勇敢的意思，他與民眾合唱「多納情歌」，完成授名儀式。

陳其邁允諾協助茂林的地方建設，並說：要錢給錢、要人給人，獲得當地民眾的支持。陳其邁並與青年座談，傾聽青年的問題，允諾協助建設青年活動地方中心，但地方要幫忙找地，陳也希望能幫助青年回鄉就業。他同時答應立委伍麗華的請求，要合辦大型音樂節活動，市府與伍各出一半經費。