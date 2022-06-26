宜蘭金六結營區一名二兵與下士班長口角，張姓中尉連長見狀上前制止，不慎左手碰到翁員鎖骨部位，翁員竟緊抓連長衣領怒嗆「你碰我是怎樣，你把手放開」。經法院審理後，判翁員6個月徒刑。對此，鄉民認為，盲目廢掉軍事審判根本笑話。

根據判決書，翁姓二兵於民國110年9月28日入伍至宜蘭「金六結營區」，翁員涉嫌在集合時，當場與班長發生口角爭執，連長見狀立刻上前制止翁員，並以左手碰觸翁員鎖骨，極力拉開翁員與班長之距離。

未料這時翁員竟抓狂情緒激動，徒手抓住連長衣領，並對連長吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，連長事後立刻通報，並通知憲兵隊處理，事後翁員遭移送法辦。

法官審酌，翁員僅因口角就對長官施暴，危害軍紀，減損部隊長官之領導威信，但考量翁員僅19歲，年輕識淺且思慮欠周，犯後坦承犯行，取得連長諒解，且施暴之手段並非劇烈，因此判刑6個月。

對此，鄉民認為，盲目廢掉軍審根本笑話，因為犯上是軍中大忌，本刑最少一年以上的徒刑竟以情理法來解釋，只判決六個月？以後打戰臨陣脫逃也都情有可原輕判？無法震懾潛在罪犯的判決只是在助長更多犯罪！